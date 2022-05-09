Для обстрілу України Путін вивів у Чорне море вдвічі більше ракет

Для пам'ятника місту-герою Одесі Путін підготував квіточки, для мешканців Одеси - ракети / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на необґрунтовані втрати своїх солдатів і техніки, Росія продовжує вести безглузду війну проти України і готується до нових атак. Наразі в акваторії Чорного моря вона зосередила до 50 ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на слова представника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

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Що відомо

За словами представника Міноборони України, Росія вдвічі збільшила кількість крилатих ракет, що знаходяться у Чорному морі.

Наразі у його акваторії знаходяться сім носіїв КРМБ типу "Калібр" із сумарним залпом до 50 ракет. Минулого тижня було три носії з 20 ракетами.

Обстріл Одеси