Для обстрела Украины Путин вывел в Черное море в два раза больше ракет

Для памятника городу-герою Одессе Путин подготовил цветочки, для жителей Одессы - ракеты / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на необоснованные потери своих солдат и техники Россия продолжает вести бессмысленную войну против Украины и готовится к новым атакам. Сейчас в акватории Черного моря она сосредоточила до 50 ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова представителя Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

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Что известно

По словам представителя Минобороны Украины, Россия вдвое увеличила количество крылатых ракет, находящихся в Черном море.

Сейчас в его акватории собралось семь носителей КРМБ типа "Калибр" с суммарным залпом до 50 ракет. На прошлой неделе было три носителя с 20 ракетами.

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