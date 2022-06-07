"Дикарі з автоматами": у Мелітополі до окупантів прибуло поповнення з гір (відео)

До Мелітополя прибули окупанти з Південної Осетії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі Запорізької області внаслідок перекидання військ РФ збільшилася кількість військових з окупованого грузинського регіону Південної Осетії.

"Місто наповнили якісь бомжуватого вигляду південноосетини, які більше схожі на дикунів і мають досить віддалене уявлення про цивілізацію. Зате у них автомати і вони поводяться, як господарі життя", – повідомляє видання РІА "Мелітополь" із посиланням на розповіді мешканців міста.

За даними видання, "новобранці", які прибули до Мелітополя, з подивом розглядають усе довкола. Мелітопольці зазначають, що їм на диво і місцевий басейн, і льодова арена, і навіть галявина казок у центральному міському парку.

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"Дитинство, проведене в глушині серед овець і баранів, також накладає відбиток на психоособистість. Поляна казок – обов'язковий атрибут відвідування російськими південноосетинцями. Пам'ятаєте, коли таліби спустилися з гір і захопили Кабул після того, як його залишили американці? Насамперед таліби каталися на дитячих карусельках. А ці "таліби" пішли вивчати казки", – йдеться у повідомленні.

У Мелітополі люди вийшли на мітинг за Україну

В окупованому Мелітополі відбувся мирний патріотичний мітинг на підтримку України.

Мелітопольські партизани запросили городян 29 травня на проукраїнський мітинг, який організував рух "Жовта стрічка". Час та дату повідомили, а ось місце зустрічі залишилося для багатьох у таємниці. Прийти на мітинг і заявити про свою позицію багато хто хотів, і в результаті захід відбувся. За словами очевидців, у міському парку патріоти виконали гімн України. Вийшли кілька десятків людей з імпровізованими плакатами, прапорами та синьо-жовтими стрічками.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 червня: загроза з Білорусі, кораблі Росії готові завдавати нових ракетних ударів з Чорного моря, ворог атакує Слов'янськ важким озброєнням, у Сєвєродонецьку тривають бої.

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Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 7 червня: за останню добу ліквідовано 110 окупантів, знищено 4 танки та 16 броньованих машин, а також 1 літак, 1 вертоліт та 4 арт. установки.