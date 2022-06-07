"Дикари с автоматами": в Мелитополе к оккупантам прибыло пополнение с гор (видео)

В Мелитополь прибыли оккупанты из Южной Осетии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе Запорожской области в результате переброски войск РФ увеличилось количество военных из оккупированного грузинского региона Южной Осетии.

"Город наводнили какие-то бомжеватого вида южноосетины, которые больше похожи на дикарей и имеют весьма смутное представление о цивилизации. Зато у них автоматы и они ведут себя, как хозяева жизни", – сообщает издание РИА "Мелитополь" со ссылкой на рассказы жителей города.

По данным издания, "новобранцы", прибывшие в Мелитополь, с удивлением рассматривают все вокруг. Мелитопольцы отмечают, что им в диковинку и местный бассейн, и ледовая арена, и даже поляна сказок в центральном городском парке.

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"Детство, проведенное в глуши среди овец и баранов, также накладывает отпечаток на психоличность. Поляна сказок – обязательный атрибут посещения русскими южноосетинцами. Помните, когда талибы спустились с гор и захватили Кабул после того, как его покинули американцы? Первым делом талибы катались на детских карусельках. А эти "талибы" пошли изучать сказки", – говорится в сообщении.

В Мелитополе люди вышли на митинг за Украину

В оккупированном Мелитополе состоялся мирный патриотический митинг в поддержку Украины.

Мелитопольские партизаны пригласили горожан 29 мая на проукраинский митинг, организуемый движением "Жовта стрічка". Время и дату сообщили, а вот место встречи осталось для многих в тайне. Прийти на митинг и заявить о своей позиции хотели многие, и в итоге мероприятие состоялось. По словам очевидцев, в городском парке патриоты исполнили гимн Украины. Вышли несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и сине-желтыми лентами.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 июня: угроза из Беларуси, корабли России готовы наносить очередные ракетные удары с Черного моря, враг атакует Славянск тяжелым вооружением, в Северодонецке продолжаются бои.

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Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 7 июня: за последние сутки ликвидировано 110 оккупантов, уничтожены 4 танка и 16 бронированных машин, а также 1 самолет, 1 вертолет и 4 арт. установки.