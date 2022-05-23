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Десантура ЗСУ перетворила на криваве місиво ворожий підрозділ (відео)

Павло Заяць
23 травня, 11:50
Захисники України знищили дві бойові машини та чотирнадцять псковських десантників

ЗСУ знищили підрозділ окупантів-десантників / Фото: Колаж: Сьогодні

Підрозділ львівських десантників знищив окупантів з повітряно-десантних військ РФ.

Відповідне відео оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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"В одному з районів виконання завдань воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!" – йдеться в повідомленні.

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У Генштабі ЗСУ озвучили втрати ворога

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.05 склали:

  • особового складу – близько 29 200 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1293 (+8) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 3166 (+25) одиниць;
  • артилерійських систем – 604 (+5) одиниці;
  • РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
  • засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
  • літаків – 204 (+0) одиниці;
  • вертольотів – 170 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);
  • крилатих ракет – 110 (+3);
  • кораблі/катери – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 (+12) одиниць;
  • спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 23 травня. Минулої доби ворог втратив: 150 солдатів особового складу, 8 танків і 25 броньованих машин.