Десантура ЗСУ перетворила на криваве місиво ворожий підрозділ (відео)

Підрозділ львівських десантників знищив окупантів з повітряно-десантних військ РФ.

Відповідне відео оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

"В одному з районів виконання завдань воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!" – йдеться в повідомленні.