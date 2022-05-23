Десантура ВСУ превратила в кровавое месиво вражеское подразделение (видео)

ВСУ уничтожили подразделение оккупантов-десантников / Фото: Коллаж: Сегодня

Подразделение львовских десантников уничтожило оккупантов из воздушно-десантных войск РФ.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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"В одном из районов выполнения задач воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые машины и четырнадцать оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, город Псков. Смерть российским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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В Генштабе ВСУ озвучили потери врага

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 составили:

личного состава – около 29 200 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1293 (+8) единицы;

боевых бронированных машин – 3166 (+25) единиц;

артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 204 (+0) единицы;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);

крылатых ракет – 110 (+3);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;

специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 23 мая. За прошедшие сутки враг потерял: 150 солдат личного состава, 8 танков и 25 бронированных машин.