Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення в Україну

Десантура Львова підсмажила з "Джавелінів" броньованих тезок Путіна (відео)

Володимир Козир
15 червня, 23:54
ЗСУ продовжують видворяти окупантів з України

ЗСУ вдарили по техніці загарбників/Фото: колаж: "Сьогодні"

Військові ЗСУ з американського протитанкового ракетного комплексу знищили бронетехніку російських окупантів.

Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Реклама

Деталі

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили два сучасних російських танків Т-90 "Владимир" з ПТРК "Javelin".

"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати російських загарбників", — йдеться в повідомленні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1440 (+6);
  • бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25);
  • артилерійських систем – 722 (+1);
  • РСЗВ – 230 (+1);
  • засобів ППО – 97 (+0);
  • літаків – 213 (+0);
  • гелікоптерів – 179 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3);
  • крилатих ракет – 129 (+4);
  • кораблів/катерів – 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12);
  • спеціальної техніки – 55 (+1).

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Генштабі заявили про успіхи ЗСУ та величезні втрати окупантів. Крім того, ми писали, що українські захисники знищили штаб окупантів під Харковом.