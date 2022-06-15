Десантура Львова поджарила из "Джавелинов" бронированных тезок Путина (видео)

ВСУ ударили по технике захватчиков/Фото: коллаж: "Сегодня"

Военные ВСУ из американского противотанкового ракетного комплекса уничтожили бронетехнику российских оккупантов.

Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin".

"Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать российских захватчиков", — говорится в сообщении.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 32 750 (+250) лиц ликвидировано;

танков ‒ 1440 (+6);

боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25);

артиллерийских систем – 722 (+1);

РСЗО – 230 (+1);

средства ПВО – 97 (+0);

самолетов – 213 (+0);

вертолетов – 179 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3);

крылатых ракет – 129 (+4);

кораблей /катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12);

специальной техники – 55 (+1).

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Генштабе заявили об успехах ВСУ и огромных потерях оккупантов. Кроме того, мы писали, что украинские защитники уничтожили штаб оккупантов под Харьковом.