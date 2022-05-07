ЦРУ озвучило новий план Путіна щодо захоплення України

Вільям Бернс зустрічався з Путіним і знає хід його думок / Колаж "Сьогодні"

У ЦРУ визначилися з варіантом, що далі робитиме міжнародний військовий злочинець Володимир Путін зі своєю невдалою "спецоперацією" в Україні. У Вашингтоні не помітили, щоб у господаря Кремля виникло бажання припинити відправляти на загибель у нашу країну громадян Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters .

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Що відомо

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив у суботу, що президент Росії Володимир Путін вважає – подвоєння зусиль у військовому конфлікті в Україні покращить для нього результат війни.

"Він у такому настрої, що не вірить, що може дозволити собі програти. Я думаю, що зараз він переконаний, що подвоєння ставки дозволить йому досягти прогресу", – сказав Бернс, виступаючи на заході від газети Financial Times у Вашингтоні.

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