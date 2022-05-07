ЦРУ озвучило новый план Путина по захвату Украины

Уильям Бернс встречался с Путиным и знает ход его мыслей / Коллаж "Сегодня"
В ЦРУ определились с вариантом, что дальше будет делать международный военный преступник Владимир Путин со своей неудачной "спецоперацией" в Украине. В Вашингтоне не заметили, чтобы у хозяина Кремля появилось желание прекратить отправлять на гибель в нашу страну граждан России.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Что известно
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил в субботу, что президент России Владимир Путин считает – удвоение усилий в военном конфликте в Украине улучшит для него исход войны.
"Он в таком настроении, что не верит, что может позволить себе проиграть. Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение ставки позволит ему добиться прогресса", — сказал Бернс, выступая на мероприятии от газеты Financial Times в Вашингтоне.
Обстановка
- Ожидается, что на параде в честь Дня победы на фоне потерь в Украине 25 тысяч своих солдат и тысяч единиц военной техники Путин объявит о новом этапе войны в нашей стране.
- Не исключено, что будет предложена новая концепция борьбы с Украиной, в которою Кремль может вплести западный мир. Например, может быть объявлена борьба с мировым терроризмом.
- По мнению советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, 9 мая Путин может заявить о великой победе – аннексии оккупированных областей Украины Луганской, Донецкой и Херсонской.
- Ранее в Пентагоне сообщили, что пока вообще неизвестно, будет ли президент РФ Владимир Путин вообще устраивать парад, потому что, по сути, праздновать ему нечего.