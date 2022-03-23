Чорнобаївки 9.0 не буде? Окупанти вивели вертольоти з аеродрому населеного пункту (фото)

Російських вертольотів у Чорнобаївці більше немає/Фото: Planet Labs, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти вивели більшу частину своєї авіації з аеродрому в Чорнобаївці під Херсоном. Про це свідчать нові супутникові знімки.

Про це повідомляє New York Times.

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Виведення авіації РФ може свідчити про те, що російський наступ на цьому напрямку провалено. ЗСУ вже вісім разів вибивали противника з цього населеного пункту, однак окупанти все одно повертали туди техніку.

Космічна компанія Planet Labs опублікувала два знімки. На фото від 16 березня на аеродромі видно російські вертольоти, а на фото від 21 березня їх вже немає.

Окупанти забирають свою авіацію з аеродрому в Чорнобаївці/Фото: Planet Labs

Окупанти підірвали ракетою свою ж техніку

У вже легендарному через регулярні поразки російських окупантів аеропорту у Чорнобаївці на Херсонщині ворог знову зазнав втрат. Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, у ніч на 22 березня російські війська з району аеродрому почали обстрілювати Миколаїв системами залпового вогню "Смерч".

"У відповідь ми їм трохи насипали. Загалом полякали, але в районі 01:30 потрапили чітко до боєкомплекту "Смерчу" і детонацією пошкодило або знищило решту пускових установок", — розповів Арестович.

Він також додав, що вдень, 22 березня, російські військові здійснили пуск ракети ППО.

"Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа. Коротше, Чорнобаївка 7,5", — написав Арестович.

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