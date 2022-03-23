"Чого мені боятися?": Кім розповів про свою особисту безпеку

Віталій Кім розповів, як забезпечує свою безпеку. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що свою безпеку він забезпечує і в нього працює ціла система. За його словами, у місті зараз немає ДРГ (диверсійно-розвідувальна група. – Ред.) з автоматами, і тому Миколаїв є вільним.

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі Україна 24.

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"Чому бути, того не оминути. Безпеку забезпечую, але я думаю, що помилкою є те, що все замкнуте на мені. Я як із бізнесу будував завжди систему. У нас працює система, багато людей ходять на роботу – мерія, заступники тощо. Ця система працюватиме незалежно від нічого. У нас місто досить вільне, ДРГ тут не ходять з автоматами. У наше місто не можна прорватися на танку. Чого мені боятися?" – сказав Кім.

Він додав, що ніяк не можна вберегтися від ракет, тому що вони летять повз і куди ціляться – незрозуміло:

"Всі до всього звикають. Людина звикає до всього, окрім холоду, тому зараз працюємо в таких умовах", – підсумував голова Миколаївської ОВА.

Окупантам важко воювати: Кім назвав строки завершення війни

Російським загарбникам важко воювати з українцями, бо вони розуміють, що є окупантами на чужій землі. Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі "Україна 24".

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"До них приходить таке усвідомлення. Їм важко, тому що їх жене сюди їхня влада з-під палки. Я не знаю, скільки у них вистачить сил, тепер ніхто не хоче їхати (воювати. – Ред.)", – сказав голова ОВА.

Він також додав, що кримчани тепер теж починають покидати півострів.

"Вони бачать настрої, вони бачать атаки (атаки ЗСУ. – Ред.), що воно все ближче підкочується до них. Вони теж люди і теж переживають, що зараз війна торкнеться їх", – сказав Кім.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації вважає, що про дату завершення війни може знати лише Господь Бог.

"Але ми своє не здамо. Якби від нас це залежало, ми завтра закінчили б (війну. – Ред.). Якби були ресурси і закрите небо. Ми готові до перемир'я хоч завтра, тому що ми захищаємо свою країну і свою правду. Але ми можемо погодитися тільки на своїх умовах, і рішення має приймати народ, я думаю, на це (досягнення перемир'я. – Ред.) піде від місяця до трьох", – резюмував Віталій Кім.

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