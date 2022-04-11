Чим отруїли Маріуполь? Симптоми отруєння хімічною зброєю "Зарін"

Після отруєння "зарином" людина вмирає в нападі судомних спазмів з подальшою зупинкою серця / Фото: Колаж: Сьогодні

Окремий загін спеціального призначення "Азов" повідомив, що російські військові з безпілотників скинули в Маріуполі проти наших військових і мешканців міста невідому отруйну речовину.

У мережі припустили, що це міг бути "зарін", оскільки керівництво окупованих територій говорило про застосування хімічної зброї. На даний момент підтвердження чи спростування цієї інформації немає.

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У 2013 року в Сирії війська підтриманого Росією диктатора Башара Асада застосували "зарін" проти цивільного населення, звинувативши при цьому опозицію.

Якщо справді проти наших громадян використовувалася ця отрута, то ось як вона діє:

Перші ознаки впливу зарину

закладеність у грудях,

звуження зіниць,

утруднення дихання,

нудота та посилене слиновиділення.

Всі ці симптоми з'являються один за одним, після цього уражена хімічною зброєю людина повністю втрачає контроль над функціями організму, її рве, відбувається мимовільне сечовипускання і дефекація. Ця фаза супроводжується конвульсіями.

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В результаті людина впадає в коматозний стан і задихається у нападі судомних спазмів із подальшою зупинкою серця.

У разі хімічної атаки, якщо немає протигазу, уникнути отруєння допоможе марлева пов'язка, змочена розчином соди або оцту.

Окупанти відкрито говорили про застосування хімзброї

11 квітня за лічені години до застосування у Маріуполі хімічної зброї представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив, що проти захисників міста можуть бути задіяні "хімічні війська".