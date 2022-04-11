Чим отруїли Маріуполь? Симптоми отруєння хімічною зброєю "Зарін"

Після отруєння "зарином" людина вмирає в нападі судомних спазмів з подальшою зупинкою серця / Фото: Колаж: Сьогодні
Окремий загін спеціального призначення "Азов" повідомив, що російські військові з безпілотників скинули в Маріуполі проти наших військових і мешканців міста невідому отруйну речовину.
У мережі припустили, що це міг бути "зарін", оскільки керівництво окупованих територій говорило про застосування хімічної зброї. На даний момент підтвердження чи спростування цієї інформації немає.
У 2013 року в Сирії війська підтриманого Росією диктатора Башара Асада застосували "зарін" проти цивільного населення, звинувативши при цьому опозицію.
Якщо справді проти наших громадян використовувалася ця отрута, то ось як вона діє:
Перші ознаки впливу зарину
- закладеність у грудях,
- звуження зіниць,
- утруднення дихання,
- нудота та посилене слиновиділення.
Всі ці симптоми з'являються один за одним, після цього уражена хімічною зброєю людина повністю втрачає контроль над функціями організму, її рве, відбувається мимовільне сечовипускання і дефекація. Ця фаза супроводжується конвульсіями.
В результаті людина впадає в коматозний стан і задихається у нападі судомних спазмів із подальшою зупинкою серця.
У разі хімічної атаки, якщо немає протигазу, уникнути отруєння допоможе марлева пов'язка, змочена розчином соди або оцту.
Окупанти відкрито говорили про застосування хімзброї
11 квітня за лічені години до застосування у Маріуполі хімічної зброї представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив, що проти захисників міста можуть бути задіяні "хімічні війська".