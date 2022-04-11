Чем отравили Мариуполь? Симптомы отравления химическим оружием "Зарин"

После отравления "зарином" человек умирает в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца / Фото: Коллаж: Сегодня

Отдельный отряд специального назначения "Азов", сообщил, что российские военные с беспилотников сбросили в Мариуполе против наших военных и жителей неизвестное ядовитое вещество.

В сети предположили, что это мог быть "зарин", так как руководство оккупированных территорий говорило о применении химического оружия. В данный момент подтверждения или опровержения этой информации нет.

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В 2013 году в Сирии войска поддержанного Россией диктатора Башара Асада применили "зарин" против гражданского населения, обвинив при этом оппозицию.

Если действительно против наших граждан использовался этот яд, то вот как он действует:

Первые признаки воздействия зарина

заложенность в груди,

сужение зрачков,

затруднение дыхания,

тошнота и усиленное слюноотделение.

Эти все симптомы появляются один за одним, после этого пораженный химическим оружием человек полностью теряет контроль над функциями организма, его рвет, происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями.

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В результате человек впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.

В случае химической атаки, если нет противогаза, избежать отравления поможет марлевая повязка, смоченная раствором соды или уксуса.

Оккупанты открыто говорили о применении химоружия

11 апреля за считанные часы до применения в Мариуполе химического оружия представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что против защитников города могут быть задействованы "химические войска".