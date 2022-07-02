Панує дух Змієбаївки! Російський "Град" та "Панцир-С1" зробили на острові "жест доброї волі"

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ЗСУ продовжують зачищати острів Зміїний, з якого втекли російські окупанти. Там знищили кілька одиниць ворожої військової техніки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Протягом дня за результатами дорозвідки виявлено та знищено реактивну систему залпового вогню "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки. Ознак присутності противника не виявлено", — йдеться у заяві.

Росіяни завдали по острову авіаційного удару, проте українських військових сил там наразі немає. Також обстріляли Херсонську та Миколаївську область. Втрат немає.

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Командування зазначає, що два ворожі ракетні кораблі в північно-західній частині Чорного моря продовжують нести на бортах загрозу з більш ніж півтора десятка крилатих ракет. До них додалися 3 великі десантні кораблі. Вони мають максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя.

Втеча росіян з острова Зміїний

Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі. Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на джерела повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.

Невдовзі інформацію офіційно було підтверджено. У ОК "Південь" заявили, що вночі в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, супротивник спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів.

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Цю ж інформацію підтвердили і в Міноборони РФ, намагаючись видати її за "жест доброї волі".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що росіян прогнали з острова Зміїний артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому втеча росіян зі Зміїного така ж важлива, як потоплення "Москви".

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Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти терміново евакуювалися з острова Зміїний, знищивши військову техніку, документацію та майно. Ймовірно, вони також замінували місцевість, причал та навколишні води біля острова.