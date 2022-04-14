Буде велика битва: мешканців Донбасу закликали терміново евакуюватись

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На Україну чекає велика битва за східну територію – про це написав у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

"Аналітики та розвідка сходяться в тому, що саме битва за схід визначить майбутнє війни. Росіяни стягують сили для удару, який слід очікувати вже наприкінці тижня. Удару, який по люті та нелюдству, мабуть, ще не знав подібного в цьому сторіччі. Майбутнє Маріуполя залежить від Битви за Схід, результат Битви за Схід залежить від тривалості Героїчної оборони Маріуполя. Тому найближчим часом на Донеччині буде спекотно", — заявив він.

За його словами, вже зараз щодня окупанти намагаються зробити атаку за атакою, але успіху не мають. Єдине, що страждає, — цивільна інфраструктура та люди, які не мають жодної цінності для росіян.

"Але днями стане гірше. Не для наших воїнів, які готові та виказують просто чудеса оборони по всьому Сходу. А для цивільних.

Тому евакуюйтесь. Не зволікайте. Евакуюйте своїх близьких, знайомих і друзів. Переконуйте. Забирайте і тягнить до безпеки. Пізніше врятувати буде складно. А наши захисники мають робити свою справу і не дивитись назад на населення", — закликав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі