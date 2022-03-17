Британська розвідка назвала причини неточних авіаударів окупантів

Ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів поразки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти у війні проти України могли застосовувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Однак ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів ураження.

Про це повідомляє британська розвідка.

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"Збройні сили РФ могли застосовувати більше авіаційних засобів ураження, ніж планували", — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в розвідці, через скорочення запасів високоточної зброї російські окупанти можуть вдатися до застосування старішої і менш точної зброї. Вона менш ефективна для завдання ударів по військах і з більшою ймовірності може призвести до збільшення жертв серед мирного населення.

Останні звіти ООН показують, що в Україні від ударів російських окупантів постраждали близько 1900 людей,серед них 726 – загинули. Однак точне число жертв може бути значно більше і ростиме, допоки триває війна.

У Сумській області орудують окупанти

У середу, 16 березня, в Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області тривали серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.

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За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, учора серйозні бої йшли в Охтирському районі, відразу з декількох позицій російська армія відступила. Також помітні втрати ворог поніс у районі Тростянця — артилерія ЗСУ завдала серйозної шкоди командним пунктам і базам забезпечення противника.