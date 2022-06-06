Бійці ЗСУ показали, як один "сюрприз" влаштував загарбникам груповий вибух мозку

Російські військові зазнають значних втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Бійці ЗСУ цього разу знищили групу військових Російської Федерації в Донецькій області, які натовпом йшли вулицями міста Мар'їнка.

Відповідне відео оприлюднила бойова група К-2 54 ОМБр.

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"Продовжуємо показ вояжу незваних "туристів" в пішому порядку по вулицях міста Мар'їнка Донецької області. Йшли натовпом "туристи" озираючись навколо, але не побачили вони сюрпризу на дорозі, який встановили хлопці з розвідувальної групи К2 за допомогою не меньше відомої "будівельної" бригади). Сюрприз спрацював і "туристам" він не сподобався, не любить Українська земля непрошених "туристів".

Приємного перегляду! Слава Україні!!!!" – йдеться у повідомленні.

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