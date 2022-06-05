ЗСУ відправили на той світ "легендарного" російського окупанта

Російський найманець воював на Донбасі добровольцем

Ще один окупант відправився на концерт до Кабзона/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні ліквідували бурята з ПВК "Вагнера" Володимира Анданова, якого у РФ вважали "легендарним" військовим. Окупанта відправили на той світ під час розвідки місцевості. Ймовірно, крім нього снайпер знищив ще одного загарбника.

Про це повідомляє агентство "УНІАН" з посиланням на Telegram-канали.

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Анданов "прославився" ще у 2014 році. Окупант відправився на Донбас в якості добровольця, брав участь у боях за Дебальцеве і причетний до розстрілу військовополонених української армії в Логвиновому. Він внесений в базу даних "Миротворець", де перераховані всі злочини загарбника.

Окупант вбивав мирне населення на Донбасі, а після цього відправився в Сирію. Загарбник став найманцем ПВК "Вагнера", а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він знову відправився воювати на сторону РФ.

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За інформацією кремлівських ЗМІ, Анданова ліквідували під Харковом. Смерть ката вже підтвердили в російській організації "Бойове Братство" в Бурятії. Керівник відділення розповів, що труп рашиста планують доставити в Бурятію.

Хто такі "вагнерівці"?

ПВК "Вагнер" – російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, у Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, у Судані.

Незалежна місія під егідою Ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини чи злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

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