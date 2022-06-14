Бійці ТРО "приземлили" дрон ворога у Полтаві

Тероборона зриває плани окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовослужбовці Полтавського батальйону територіальної оборони за допомогою ANTIDRON KVSG-6 посадили ворожий дрон.

Про це повідомляє Армія INFORM.

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У небі над Південним залізничним вокзалом, що в Полтаві, було помічено розвідувальний ворожий дрон, який, імовірно, збирав інформацію про залізничну інфраструктуру міста. За словами заступника командира Полтавського батальйону ТрО з позивним "Граф", військовослужбовці швидко нейтралізували дрон, не давши змоги противнику зібрати потрібну інформацію

Слід зазначити, що кошти на цю зброю полтавці зібрали на краудфандинговій платформі — майже 380 тис. гривень. Після того придбали та передали антидронне обладнання захисникам Полтавщини.

Довідка: ANTIDRON KVSG-6 — це глушник, який нейтралізує розвідувальну техніку ворога та не дозволяє детально дізнатися про обстановку та місце розташування позицій наших захисників завдяки глушінню каналів керування та навігації розвідувального пристрою.

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Він може протидіяти всім дронам типу "квадрокоптер" та "крило", які працюють через GPS або Glonas.

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