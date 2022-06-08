Дрон зафіксував атаку української авіації по позиціям окупантів (відео)

Можна побачити, як злагоджено працюють Су-25, гвинтокрили та квадрокоптери

Українська авіація накрила позиції окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисники з 16-ої окремої бригади армійської авіації не втомлюються вибивати росіян з української землі. В чіткій координації працюють наші Су-25, гвинтокрили та квадрокоптери. Вони вправно борются з окупантами, відбиваючи у них бажання "звільняти" українців.

Про це повідомляє Фонд допомоги армії "Повернися живим" в Telegram.

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"Правильні хлопці з 16-ої окремої бригади армійської авіації шинкують русню, як капусту", – йдеться в підписі до відео.

Воно зняте на дрон, що його передав "Повернись живим". Щоб було більше таких зйомок – можна перерахувати допомогу за посиланням.

Втрати росіян

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.06 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 31 500 (+140) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1393 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) одиниць;

артилерійських систем — 703 (+9) одиниці;

РСЗВ — 213 (+6) одиниць;

засобів ППО – 96 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) одиниць;

вертольотів – 178 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6) одиниць;

крилатих ракет — 125 (+0);

кораблі/катери — 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) одиниць;

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському напрямку. Дані уточнюються.

Як раніше повідомляла британська розвідка, запаси високоточних ракет ЗС РФ серйозно виснажилися. Тому Росія зосередила зусилля своєї авіації на Донбасі.

Водночас, українська розвідка дізналася, що російські військові готують плани втечі з України, оскільки командування не виводить їхні підрозділи з зони бойових дій і не надає навіть відпустки.