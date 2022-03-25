Бійці "Азова" розгромили 5 вантажівок та 2 БМД військових РФ (відео)

Українські захисники знищили техніку окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Бійцями полку "Азов" було знищено 5 вантажних автомобілів, 2 БМД та пошкоджено 1 бойову машина десанту ворога. Також знищено понад два десятки окупантів.

Про це пише Telegram-канал "АЗОВ-Маріуполь".

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"Захисники міста продовжують боротьбу за Маріуполь", – йдеться у повідомленні.

Вранці 25 березня мінометний розрахунок полку "Азов" снайперськими влучаннями знищив 2 БМД російських окупантів.

"Зазначимо, незважаючи на те, що росіяни ховаються серед житлових будинків, бійці полку "Азов" прицільно знищують ворога не руйнуючи цивільну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

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Знищення техніки ворога

Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії. Українські військові проводять оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямах. Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

Протягом попередньої доби українські захисники відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки та 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збиті 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

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Угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було вражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети.

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