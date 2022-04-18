Більше 100 російських окупантів відмовилися ще раз їхати воювати в Україну – журналіст

Військові РФ відмовляються повторно воювати в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 100 російських військових 200-ї окремої мотострілецької бригади не захотіли продовжувати брати участь у війні в Україні.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк в Facebook.

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За його даними, ці військові після повномасштабного вторгнення вже перебували в Україні, проте знову повертатися на війну не захотіли.

"Особовий склад 200 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) після виконання службово-бойових завдань під час проведення "спеціальної воєнної операції" на території України більше не бажає брати участь у бойових діях. Понад 100 військовослужбовців бригади відмовилися від подальшої участі у "спеціальній воєнній операції", – написав журналіст.

Відтак російський військових відправили з польового табору у Бєлгородській області до пункту постійної дислокації — у селище Печенга Мурманської області.

В ОРДЛО не бажають служити окупантам

Росія розраховувала мобілізувати з території ОРДЛО 26 тисяч осіб до сухопутних військ, але ці плани зірвано.

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"План з мобілізації 26 000 "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки призивного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м'ясом" в армії окупанта. Згідно з попередніми планами за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Це завдання не виконане", – йдеться в повідомленні української розвідки.

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