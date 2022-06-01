Бої у Сєвєродонецьку та обстріл Дніпропетровської області: головні атаки РФ за ніч

РФ штурмує Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти. Станом на ранок 1 червня російські окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк Луганської області. Крім того, загарбники гатили по Дніпропетровській області.
Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де триває війна.
Харківський напрямок
Серйозні бої йдуть у районі Довгенького, звідки противник відвів частину підрозділів в Ізюм для відновлення.
Лиманський напрямок
З Лимана росіяни наступають на село Старий Караван трасою, що веде на Слов'янськ. Там зараз тривають бої.
Траса Лисичанськ – Бахмут
Тривають бої за трасу Лисичанськ – Бахмут, росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Білогорівки. Також ведуться бої за Врубівку, яка сполучає цю трасу та українські війська в Гірському.
Луганська область
Росіяни відкрили вогонь по заводу "Пролетарій" та об’єднанню "Азот", увійшли в центральні райони Сєвєродонецька.
Противник веде штурмові дії, закріплюється в центрі Сєвєродонецька, водночас продовжуючи руйнувати інфраструктуру та об’єкти промисловості. О 18:55 росіяни з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин.
Вдень ворог обстріляв з артилерії завод "Пролетарій" у Лисичанську – зафіксовані пошкодження декількох будівель. Продовжується цинічне знищення житлового фонду.
У Гірському росіяни зруйнували щонайменше шість будинків і місцеву школу мистецтв, у Врубівці – шість будинків, у Новоіванівці – п’ять, у Сєвєродонецьку – чотири, у Лисичанську – три, у Миколаївці – два.
Штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька.
Окупанти обстрілюють Луганську область. Фото: Сергій Гайдай
Дніпропетровська область
Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали.
У Широківській громаді працюють електрики. Ремонтують лінію, пошкоджену учорашньою мінометною атакою в одному селі.