Бив по ребрах та тримав без води. В Україні судитимуть окупанта за катування жителів Ірпеня

В Україні судитимуть окупанта за катування в Ірпені. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ скерувала до суду матеріали щодо 23-річного російського військового Руслана Омаралінова, який знущався над жителями Ірпеня. Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, а саме у жорстокому поводженні з цивільними.

Про це повідомили у ГУ СБ України у Києві та Київській області.

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Під час досудового слідства встановили, що окупант разом з іншими військовослужбовцями збройних сил РФ, у березні цього року, знущалися з місцевих жителів Ірпеня, погрожували вбивством та розстрілом мирному населенню.

Застосовуючи приклади зброї, окупанти били людей по ребрах та ногах. Під час незаконного утримання в підвалі 9 цивільних осіб, Омаралінов знущався над жертвами, відмовляючи їм у їжі та питній воді.

Свідки та потерпілі від звірств упізнали кривдника.

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Руслан Омаралінов. Фото: СБУ

Справу скерували до суду

Наразі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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Обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше ми писали, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва відкрито бреше в ефірі центрального телеканалу окупантів про те, що нібито жоден солдат РФ "не ґвалтував" українок. Вона також запевняє, що нікого з російських військових не звинуватили.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські правоохоронці ідентифікували вже 9 російських військовослужбовців, що влаштували підвал смерті в селі Ягідне поблизу Чернігова. Всім їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.