Бил по ребрам и держал без воды. В Украине будут судить оккупанта за пытки жителей Ирпеня

В Украине будут судить оккупанта за пытки в Ирпене. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ направила в суд материалы о 23-летнем российском военном Руслане Омаралинове, который издевался над жителями Ирпеня. Его подозревают в нарушении законов и обычаев войны, а именно в жестоком обращении с гражданскими.

Об этом сообщили в ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

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В ходе досудебного раследования установили, что оккупант вместе с другими военнослужащими вооруженных сил РФ, в марте издевались над местными жителями Ирпеня, угрожали убийством и расстрелом мирному населению.

Применяя приклады оружия, оккупанты били людей по ребрам и ногам. Во время незаконного содержания в подвале 9 гражданских, Омаралинов издевался над жертвами, отказывая им в пище и воде.

Свидетели и потерпевшие от зверств узнали обидчика.

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Руслан Омаралинов. Фото: СБУ

Дело было направлено в суд

В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры следователи Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее мы писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева открыто лжет в эфире центрального телеканала оккупантов о том, что якобы ни один солдат РФ "не насиловал" украинок. Она также уверяет, что никого из российских военных не обвинили.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что украинские правоохранители идентифицировали уже 9 российских военнослужащих, устроившие подвал смерти в селе Ягодное вблизи Чернигова. Всем им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.