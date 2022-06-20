Білоруський полк ЗСУ взяв у полон групу росіян — фото

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці полку імені Кастуся Калиновського взяли в полон чергову партію окупантів. Вони опублікували фото з полоненими на своїй сторінці в Telegram.

Усіх рашистів взяли в полон під Миколаєвом. На фото російські загарбники лежать на землі зі зв'язаними руками.

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Полк білорусів

Полк Кастуся Калиновського — це білоруський добровольчий полк (у минулому батальйон), сформований для захисту територіальної цілісності України від російського вторгнення. З початку війни бере участь у боях за Київ та Україну.

Білоруські добровольці воювали на боці України з 2014 року в різних підрозділах. 9 березня, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, білоруські добровольці заявили про об'єднання в єдине формування – батальйон імені Кастуся Калиновського. Пізніше він став полком.

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