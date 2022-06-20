Белорусский полк ВСУ взял в плен группу россиян — фото

Белорусы показали пленных россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского взяли в плен очередную партию оккупантов. Они опубликовали фото с пленными на своей странице в Telegram.

Отмечается, что они были всяты в плен под Николаевом. На фото пленные рашисты лежат на земле со связанными руками.

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Полк белорусов

Полк Кастуся Калиновского — это белорусский добровольческий полк (в прошлом батальон), сформированный для защиты территориальной целостности Украины от российского вторжения. С начала войны участвует в боях за Киев и Украину.

Белорусские добровольцы воевали на стороне Украины с 2014 года в разных подразделениях. 9 марта после вторжения России на Украину белорусские добровольцы заявили об объединении в одно формирование — Батальон Кастуся Калиновского. Позже он стал полком.

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