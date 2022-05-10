"Байрактар за*бав!" – істерика окупантів на острові Зміїний (відео)

Окупанти в паніці від "Байрактарів", які знищують російські військові катери / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не перестають нести величезні втрати у війні проти України. Вони гинуть у страху, втрачаючи важливу для своєї армії техніку. Це підтверджує перехоплення розмов російських військових за кілька хвилин до знищення катерів "Раптор" біля острова Зміїний.

Радіоперехоплення опублікував You-Tube-канал Inform Napalm.

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"Радіообмін був на УКХ, відкритому морському рятувальному каналі, і відображає останні події на Зміїному, коли потопили "Раптори", – йдеться у підписі до відео.

На ньому можна почути, як російський окупант у паніці вимагає підтримки з повітря і кричить про те, що за ним слідує "Байрактар".

"За*бав "Байрактар" стріляти в нас! Де підтримка з повітря?! (...) "Байрактар" досі слідує за нами!" – каже окупант.

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Україна потопила російські "Раптори"

Безпілотник "Байрактар" 2 травня знищив два російські військові катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює "Байрактар", – повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Крім того, оперативне командування "Південь" 8 травня повідомило, що "Байрактари" біля Зміїного знищили російський десантний катер типу "Серна" та два десантно-штурмові катери типу "Раптор".

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Як повідомляється, 46 росіян зі складу екіпажу та десанту було відмінусовано від живої сили ворога.

Станом на ранок 10 травня, згідно з даними Генштабу, втрати ворога становлять 12 кораблів та катерів.

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