"Байрактар за*бал!" – истерика оккупантов на острове Змеиный (видео)

Оккупанты в панике от "Байрактаров", которые уничтожают российские военные катера. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не перестают нести огромнейшие потери в войне против Украины. Они погибают в страхе, теряя важную для своей армии технику. Это подтверждает перехват разговоров российских военных за несколько минут до уничтожения катеров "Раптор" возле острова Змеиный.

Радиоперехват опубликовал You-Tube-канал Inform Napalm.

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"Радиообмен был на УКВ, открытом морском спасательном канале, и отражает последние события на Змеином, когда потопили "Рапторы", - говорится в подписи к видео.

На нем можно услышать, как российский оккупант в панике требует поддержку с воздуха и кричит о том, что за ним следует "Байрактар".

"Заеб*л "Байрактар" стрелять в нас! Где поддержка с воздуха?! (...) "Байрактар" до сих пор следует за нами!" – говорит оккупант.

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Украина потопила российские "Рапторы"

Беспилотник "Байрактар" 2 мая уничтожил два российских военных катера типа "Раптор" возле острова Змеиный.

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар", – сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Кроме того, оперативное командование "Юг" 8 мая сообщило, что "Байрактары" возле Змеиного уничтожили российский десантный катер типа "Серна" и два десантно-штурмовых катера типа "Раптор".

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Как сообщается, 46 россиян из состава экипажа и десанта были отминусованы от живой силы врага.

По состоянию на утро 10 мая, согласно данным Генштаба, потери врага составляют 12 кораблей и катеров.

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