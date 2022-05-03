"Байрактар" знищив російську ППО на острові Зміїний (відео)

"Байрактар" знищив російський зенітно-ракетний комплекс ППО / Фото: Колаж: Сьогодні

Безпілотник ЗСУ "Байрактар" знищив на захопленому окупантами острові Зміїний у Чорному морі російський зенітно-ракетний комплекс ППО. Відповідне відео опубліковано на сторінці ВМС Збройних сил України у Facebook.

На відео також потрапило знищення "Байрактаром" двох російських патрульних катерів "Раптор".

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"До вашої уваги новий серіал від Військово-Морських сил ЗС України. "Зміїний. Точка неповернення рашиста". Від режисерів культового серіалу "Чорнобаївка", – говориться у підписі до відео.

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