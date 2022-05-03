"Байрактар" уничтожил российскую ПВО на острове Змеиный (видео)

"Байрактар" уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс ПВО / Фото: Коллаж: Сегодня
Беспилотник ВСУ "Байрактар" уничтожил на захваченном оккупантами острове Змеиный в Черном море российский зенитно-ракетный комплекс ПВО. Соответствующее видео опубликовано на странице ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.
На видео также попало уничтожение "Байрактаром" двух российских патрульных катеров "Раптор".
"Вашему вниманию новый сериал от Военно-Морских Сил ВС Украины. "Змеиный. Точка невозврата рашиста". От режиссеров культового сериала "Чернобаевка", – говорится в подписи к видео.
Десантники показали, как уничтожают российские танки
Подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ показало, как уничтожает танки оккупантов.
"Вот так работают артиллерийские подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины. С филигранной точностью артиллеристы-десантники уничтожают российские танки. Смерть российским оккупантам! ДШВ – Всегда первые! Слава Украине!", – отометили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.