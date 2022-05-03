"Байрактар" уничтожил российскую ПВО на острове Змеиный (видео)

"Байрактар" уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс ПВО / Фото: Коллаж: Сегодня

Беспилотник ВСУ "Байрактар" уничтожил на захваченном оккупантами острове Змеиный в Черном море российский зенитно-ракетный комплекс ПВО. Соответствующее видео опубликовано на странице ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

На видео также попало уничтожение "Байрактаром" двух российских патрульных катеров "Раптор".

Реклама

"Вашему вниманию новый сериал от Военно-Морских Сил ВС Украины. "Змеиный. Точка невозврата рашиста". От режиссеров культового сериала "Чернобаевка", – говорится в подписи к видео.

Десантники показали, как уничтожают российские танки

Подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ показало, как уничтожает танки оккупантов.