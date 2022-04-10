"Автосалони порожні, всі тачки поп**дили": військовий РФ похвалився мародерством

Російські військові розграбовують окуповані території України / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти в Україні масово займаються мародерством – грабують автосалони та ювелірні магазини, не гребують і кольоровими металами, зокрема міддю.
Про це йдеться у перехопленій розмові військового РФ зі своїм товаришем, яку оприлюднила Служба безпеки України.
- Ми в окопах живемо весь час, нах**. Нас так х**рять... Піхота йшла, ми врешті-решт утікали, відстрілювалися...
- П'ятиповерхівку захопили б, і там жили б.
- Ми йшли, захоплювали, все трощили, ї**ть. Автосалони всі порожні, всі тачки поп**дили...
- Якийсь "Порше" собі залишив би.
- Там "Лексуси" п**дили на українських номерах.
- А "хлопнути" когось – золото, гроші вкрасти?
– Ми їздили – ювелірки, вся х**ня, машини підірвані, мідь збирали. Кілограмів 50 зібрали, дроти всякі...
- А більше заберете, як виживете.
- Мені стільки снів сниться, ніби я вбиваю самого себе. Дичавію від цього, коротше.
- Зрозуміло, це на психіку впливає. А змотатися звідти взагалі не варіант?
- Через поранення у нас були такі думки. Але там х** знає, раптом не туди влучить.
Окупанти крадуть унітази, грабують церкви і риються в недоїдках
Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово мародерствують. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку, грабують навіть церкви.
27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф із грошима з відділення ПриватБанку.
1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчі.
Цього ж дня у Корюківці Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували ритися навіть у пакетах з недоїдками.
У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли й забрали унітази.