"Автосалоны пустые, все тачки поп**дили": военный РФ похвастался мародерством

Российские военные разграбляют оккупированные территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Украине массово занимаются мародерством – грабят автосалоны и ювелирные магазины, не гнушаются и цветными металлами, в том числе медью.

Об этом говорится в перехваченном разговоре военного РФ со своим товарищем, который обнародовала Служба безопасности Украины.

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- Мы в окопах живем все время, нах**. Нас так х**рят... Пехота шла, мы в итоге вдвоем убегали, отстреливались... - Пятиэтажку захватили бы, и там бы жили. - Мы шли, захватывали, все крушили, е**ть. Автосалоны все пустые, все тачки поп**дили... - Какой-нибудь "Порше" себе оставил бы. - Там "Лексусы" п**дили на украинских номерах. - А "хлопнуть" кого-нибудь – золото, деньги украсть? - Мы ездили – ювелирки, вся х**ня, машины взорванные, медь собирали. Килограммов 50 собрали, провода всякие... - А больше заберете, если выживете. - Мне столько снов снится, будто я убиваю самого себя. Дичаю от этого, короче. - Понятно, это на психику влияет. А смотаться оттуда вообще не вариант? - Через ранения, у нас были такие мысли. Но там х** знает, вдруг не туда попадет.

Оккупанты воруют унитазы, грабят церкви и роются в объедках

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и грабят даже церкви.

27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.

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1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.

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В этот же день в Корюковке Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.