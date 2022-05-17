Авіація РФ завдала удару по Бахмуту, йде пошук жертв

Окупанти завдали ракетного удару по Бахмуту. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення України. Так, у Бахмуті Донецької області з-під завалів п'ятиповерхівки рятувальники дістали тяжко поранену 9-річну дитину. Також відомо щонайменше про одного загиблого.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Ракетний удар, завданий росіянами, зруйнував конструкції будинку з п'ятого по перший поверх.

Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа. Наразі її вже вдалося приборкати.

"Рятувальники продовжують розбирати завали – не виключаємо, що під ними можуть перебувати люди. Вкотре звертаюся до кожного, хто досі легковажить небезпекою: евакуюйтеся! Росіяни прийшли на нашу землю нищити й вбивати. Для цивільних зараз головне – зберегти своє життя. А військові зроблять свою справу – виженуть з нашої землі рашистів", – наголосив Кириленко.

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Масовані обстріли Донецької області

Російські окупанти продовжують штурмувати Донецьку область. 17 травня загарбники завдали удару по Авдіївці, а також обстрілюють Очеретинську громаду. У деяких населених пунктах немає електрики. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни не припиняють масових обстрілів по всій лінії фронту – від Вугледара до Бахмута.

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Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару: пошкоджено три житлові будинки, інформації щодо постраждалих немає.

У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку – ведуться відновлювальні роботи.

В Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, пошкоджену раніше.

У Бахмуті внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено школу №4 та декілька інфраструктурних об’єктів.

Інтенсивний вогонь на Торецькому напрямку не припиняється, однак у громаді триває евакуація населення та ремонт електро- і газопостачання.

Під удар сьогодні знову потрапив Вугледар – інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає.

У Миколаївській громаді російські снаряди перебили лінію електропередачі – частина Райгородка залишилася без електрики. Фахівці вже почали ремонт.

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