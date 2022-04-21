Армія РФ поспішає захопити Донбас до Дня перемоги – британська розвідка

Російські війська наступають у бік Краматорська / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти намагаються наступати на Донбасі за активної підтримки авіації та обстрілюють ракетами міста, які утримують ЗСУ.

Про це повідомило у Twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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У британській розвідці наголосили, що Росія, ймовірно, намагається продемонструвати успіхи напередодні святкування Дня перемоги. Це може вплинути на швидкість та інтенсивність її військових операцій напередодні цієї дати.

"Наразі російські війська просуваються з плацдармів на Донбасі у бік Краматорська, який продовжує зазнавати постійних ракетних обстрілів. Активність російської авіації зберігається, оскільки Росія прагне надати безпосередню авіаційну підтримку своєму наступу на сході України, придушити та знищити засоби ППО України", – йдеться у повідомленні.

Україна може розпочати наступ до 9 травня – Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ до 9 травня можуть отримати від західних союзників нове озброєння – ЗРК, протикорабельні ракети, танки.

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Радник голови ОП наголосив: якщо все це приїде до України, то до 9 травня українська сторона різко додасть у бойових можливостях.