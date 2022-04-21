Армия РФ торопится захватить Донбасс ко Дню победы – британская разведка

Российские войска наступают в сторону Краматорска / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты пытаются наступать на Донбассе при активной поддержке авиации и обстреливают ракетами города, которые удерживают ВСУ.

Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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В британской разведке отметили, что Россия, вероятно, пытается продемонстрировать успехи накануне празднования Дня победы. Это может оказать влияние на скорость и интенсивность ее военных операций в преддверии этой даты.

"В настоящее время российские войска продвигаются с плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам. Активность российской авиации сохраняется, поскольку Россия стремится оказать непосредственную авиационную поддержку своему наступлению на востоке Украины, подавить и уничтожить средства ПВО Украины", – говорится в сообщении.

Украина может начать наступление к 9 мая – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ к 9 мая могут получить от западных союзников новые вооружения – ЗРК, противокорабельные ракеты, танки.

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Советник главы ОП подчеркнул: если все это приедет в Украину, то к 9 мая украинская сторона резко прибавит в боевых возможностях.