Армія РФ почала мінувати територію України новими небезпечними мінами

Окупанти застосовують новий вид мін / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти стали мінувати територію України новітніми протипіхотними мінами ПОМ-3 "Медальйон" з сейсмічним датчиком. Випадки мінування були відмічені у Харківській та Сумській областях, повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів з сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.

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Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх з наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, яка свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає.

Міни ПОМ-3 "Медальйон" виробляються тільки в Росії, підкреслює Генштаб.

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