Армия РФ начала минировать территорию Украины новыми опасными минами

Оккупанты применяют новый вид мин / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты стали минировать территорию Украины новейшими противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон" с сейсмическим датчиком. Случаи минирования были отмечены в Харьковской и Сумской областях, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Мина ПОМ-3 оснащается специальным электронным блоком, отвечающим за обработку сигналов с сейсмического датчика цели и управления боевой частью.

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Блок электроники принимает сигналы о вибрации грунта под миной и сравнивает их с имеющимися в памяти сигнатурами. Если вибрации похожи на те, которые вызваны шагами человека, а также имеют достаточную амплитуду, которая говорит о приближении, дается команда на срабатывание боевой части, которая вылетает на высоту около 1-1,5 м и взрывается.

Мины ПОМ-3 "Медальон" производятся только в России, подчеркивает Генштаб.

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