Арестович жорстко відповів РФ на обстріл Одеської області та порадив приготуватися

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Ракетний удар РФ по Одеській області, внаслідок якого загинуло вже 18 людей, викликав різку реакцію у радника голови Офісу президента Олексія Арестовича. Він написав пост у Facebook, в якому нецензурно вилаяв окупантів.

"Три Х-22 (такі ж ракети, як і ті, що влучили в Кременчуці) у житлові будинки та бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області. За попередніми даними місцевої влади – наразі 18 загиблих, 30 поранених. З якими уї **нами нам доводиться воювати все-таки. Ну, чекайте привіт у відповідь, уї**ни. І довго чекати не доведеться", — написав він.

Атака росіян

Російські окупанти вночі 1 липня потужно обстріляли Одеську область. Ракети влучили по цивільних об'єктах — 9-поверхівку та базу відпочинку. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

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За даними ДСНС, загинуло 18 людей. Постраждали 38 осіб, їх госпіталізовано (37 осіб – житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа – база відпочинку). Врятовано 8 осіб, з них 3 дитини (7 осіб – житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа – база відпочинку).