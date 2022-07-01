Арестович жестко ответил РФ на обстрел Одесской области и посоветовал приготовиться

Арестович прокомментировал ракетный обстрел Одесской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракетный удар РФ по Одесской области, в результате которого погибло уже 18 человек, вызвал резкую реакцию у советника главы Офиса президента Алексей Арестовича. Он написал пост в Facebook, нецензурно обругав оккупантов.

"Три Х-22 (такие же ракеты, как и те, что попали в Кременчуге) в жилые дома и базы отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области. По предварительным данным местных властей – на сейчас 18 погибших, 30 раненых. С какими уе**нами нам приходится воевать все-таки. Ну, ждите ответный привет, уе**ны. И долго ждать не придётся", — написал он.

Атака россиян

Российские оккупанты ночью 1 июля мощно обстреляли Одесскую область. Ракеты попали в гражданские объекты — 9-этажку и базу отдыха. В результате ударов есть погибшие и раненые.

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По данным ГСЧС, погибли 18 человек. Пострадали 38 человек, они госпитализированы (37 человек – жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Спасены 8 человек, из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха).