Арестович вказав напрям нового наступу окупантів

Арестович розповів про нову ціль окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти готуються до нового наступу. Цього разу — у бік Запоріжжя.

Про це розповів позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Youtube-каналу "Фейгін Live".

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Для нового наступу російські окупанти сконцентрували свої сили у місті Василівка Запорізької области.

Арестович зазначив, що російські війська у Василівці посилені трьома батальйонно-тактичними групами і тепер солдатів РФ у місті більше, ніж місцевих жителів.

Скільки російської техніки на Донбасі?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі у росіян зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових.

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"Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. У них (росіян – ред.) у 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей, тому нам потрібна техніка, що діє на великій відстані.

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