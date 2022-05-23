Арестович указал направление нового наступления оккупантов

Арестович рассказал о новой цели оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению. На этот раз — в сторону Запорожья.

Об этом рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Youtube-канала "Фейгин Live".

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Для нового наступления российские оккупанты сконцентрировали свои силы в городе Васильевка Запорожской области.

Арестович отметил, что российские войска в Васильевке усилены тремя батальонно-тактическими группами и теперь солдат РФ в городе больше, чем местных жителей.

Сколько российской техники на Донбассе?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе у россиян сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских военных.

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"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большой по размеру армии государства. У них (россиян – ред.) в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек, поэтому нам нужна техника, действующая на большом расстоянии.

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