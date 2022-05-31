Арестович спрогнозував, скільки триватиме війна

Арестович розповів, що завершення війни поки очікувати не варто/Фото: колаж: "Сьогодні"

Війна Росії проти України триватиме щонайменше кілька місяців. Однак російську "спецоперацію" наша країна вже перемогла.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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"Я хочу, щоб зрозуміли дуже важливу річ. "Спецоперацію" ми вже перемогли російську. А війну ще маємо перемогти. І вона буде довгою. Кілька місяців щонайменше", — сказав Арестович.

Він зазначив, що "змінився темп, змінилася логіка того, що відбувається і прийоми, способи боротьби". Арестович додав, що тепер необхідно виграти війну на 4 фронтах: військовому, дипломатичному, інформаційному, економічному.

"Це вже не "хто більше зіб'є літаків" або "хто розіб'є повітряний десант". Це про те, хто виграє на дипломатичних майданчиках, на санкційних майданчиках, хто виграє в інформаційній протидії із Заходом і так далі. Російські можливості все ще більші, ніж наші: у фінансовому плані і далі...", — зазначив Арестович.

Арестович розповів, як ЗСУ професійно знищують окупантів

Щоденно українські захисники знищують російських окупантів. Особливо успішно ЗСУ накрили ворогів упродовж 29-30 травня.

"Десь тиждень у нас була велика проблема — не надходило відомостей про вдалі накриті групові стаціонарні цілі російської армії. Вчорашня і сьогоднішня доба – це просто море розливане. Накритий командний пункт під Ізюмом, накритий вузол зв'язку в Лимані, накрито дві колони +40 одиниць техніки в Херсонській області. Накриті російські танки типу Т-62 на розвантаженні, цілий ешелон накритий, теж у Херсонській області. І ще, брехати не буду, тому що не можу згадати, що саме, але в Донецьку кудись добре потрапили, чи то по складу, чи ще кудись", — сказав Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що тиждень українські військові не мали змоги відстрілятися. Накрили окупантів тоді, коли на українські позиції перекинули артилерію та снаряди. Також очікується, що ще буде перекинуто техніку, і тоді ЗСУ знову почнуть масово знищувати ворогів.

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