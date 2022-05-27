Арестович розповів про контратаку, яка злякала окупантів

Арестович вірить у ЗСУ / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на тяжку обстановку по всій лінії донбаського фронту, ЗСУ знаходять можливості щодо наступальних операцій на противника на інших напрямах. Наразі такі дії йдуть у населеному пункті Давидів Брід у Херсонській області.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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Що відомо

"На Херсонщині цікаві події. На Давидів Брід сьогодні оголосили чи не наш контрнаступ, який має розрізати угруповання. Я б такого статусу йому поки що не дав, але надав би статусу вдалої контратаки українських військ. Але вона не дуже мала, бо там дуже метушився супротивник і був збитий Су-35, намагаючись перехопити українські штурмовики", – каже Арестович.

Він додав, що це схоже на нашу спробу розрізати російське правобережне угруповання навпіл.

"Росіяни дуже злякалися. Історія дуже перспективна", – підсумував радник голови ОП України.

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Володимир Куроп'ятник у проекті "Розпаковка від Володі" на youtube-каналі "Україна 4.5.0. " розбирає найсвіжіші невдачі російської армії в Україні.

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