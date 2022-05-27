Арестович рассказал о контратаке, которая испугала оккупантов

Арестович верит в ВСУ / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на тяжелую обстановку на всей линии донбасского фронта, ВСУ находят возможности для проведения наступательных операций на противника на других направлениях. Сейчас такие действия идут в населенном пункте Давидов Брод в Херсонской области.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Реклама

Что известно

"В Херсонской области интересные события. На Давидов Брод сегодня объявили чуть ли не наше контрнаступление, которое должна разрезать группировка. Я бы такого статуса ему пока не дал, но предоставил бы статус удачной контратаки украинских войск. Но она не очень мала, потому что там очень суетился противник и был сбит Су-35 при попытке перехватить украинские штурмовики", – говорит Арестович.

Он добавил, что это похоже на нашу попытку разрезать российскую правобережную группировку пополам.

"Русские очень испугались. История очень перспективная", – подытожил советник главы ОП Украины.

Реклама

Владимир Куропятник в проекте "Распаковка от Володи" на youtube-канале "Украина 4.5.0." разбирает самые свежие неудачи российской армии в Украине.

Что происходит