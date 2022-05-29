Арестович розповів про дату, коли ситуація на фронті почне змінюватись на користь України

Арестович каже, що незабаром ситуація на Донбасі може змінитись на користь українських захисників. Колаж "Сьогодні"
У діях російських окупантів на Донбасі спостерігається певний "надлом", ситуація може різко змінитись на користь України вже до середини червня.
Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі ФейгінLIVE.
Деталі
"У 20-х числах червня ситуація на фронті може дуже зміниться на користь України, проте це залежить від західних партнерів", – сказав Арестович.
Він наголосив, що необхідне озброєння швидше за все буде поставлено найближчим часом – США розпочали системні постачання кораблями.
"Рішення про постачання MLRS майже прийняте. 30-31 травня на засіданні Єврокомісії готується до прийняття 6-го пакету санкції проти РФ", – додав Арестович.
Що відбувається
- На 93-ту добу героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню на всій лінії зіткнення на Донбасі точилися бої за українські міста та села. Незважаючи на безперервні бомбардування та артилерійські обстріли наші захисники утримували свої позиції.
- Генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун повідомив, що найближчими тижнями необхідно бути готовим до поганих новин з фронту. Цьому є логічні пояснення – у нас поки що недостатньо зброї для нищівної перемоги . Але воно йде.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід надати Україні ракетні системи залпового вогню та продемонстрував, яку зброю використовують російські окупанти.
- На Херсонщині наш винищувач МіГ-29 збив ворожий винищувач Су-35