Арестович розповів про дату, коли ситуація на фронті почне змінюватись на користь України

Арестович каже, що незабаром ситуація на Донбасі може змінитись на користь українських захисників. Колаж "Сьогодні"

У діях російських окупантів на Донбасі спостерігається певний "надлом", ситуація може різко змінитись на користь України вже до середини червня.

Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі ФейгінLIVE.

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"У 20-х числах червня ситуація на фронті може дуже зміниться на користь України, проте це залежить від західних партнерів", – сказав Арестович.

Він наголосив, що необхідне озброєння швидше за все буде поставлено найближчим часом – США розпочали системні постачання кораблями.

"Рішення про постачання MLRS майже прийняте. 30-31 травня на засіданні Єврокомісії готується до прийняття 6-го пакету санкції проти РФ", – додав Арестович.

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