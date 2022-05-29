Арестович рассказал о дате, когда ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины

Арестович говорит, что вскоре ситуация на Донбассе может смениться в пользу украинских защитников. Коллаж "Сегодня"

В действиях российских оккупантов на Донбассе наблюдается определенный "надлом", ситуация может резко измениться в пользу Украины уже к средине июня.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире ФейгинLIVE.

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"В 20-х числах июня ситуация на фронте может сильно изменится в пользу Украины, однако это зависит от западных партнёров", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что необходимое вооружение скорее всего будет поставлено в ближайшее время – США начали системные поставки кораблями.

"Решение о поставках MLRS почти принято. 30-31 мая на заседании Еврокомиссии готовится к принятию 6-й пакет санкции против РФ", – добавил Арестович.

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