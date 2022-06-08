Арестович розповів, як ЗСУ "ламали" окупантів на ізюмському напрямку

Арестович повідомив про успіхи ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"

ЗСУ завдали ряд влучних ударів по "вогняному коридору" від Ізюмського напрямку до Попасної.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Сьогодні вночі ЗСУ завдали ряд дуже хороших, жорстких і влучних ударів по всьому цьому вогняному коридору від Ізюмського напрямку до Попасної. Лупили всю ніч радісно і багато разів скрізь добре потрапили, в тому числі на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку. Коротше, це ніч української артилерії була. І вона відпрацювала дуже добре", — сказав Арестович.

Українські військовослужбовці збили наступальний потенціал російських загарбників.

"Це означає, що вони збили наступальний потенціал (окупантів) і... раніше хоробрі російські війська отримували по кумполу і все одно продовжували наступ, а цього разу вони нікуди не пішли і навіть відійшли на півночі Харківської області", — зазначив радник глави ОП.

ЗСУ на Сході змусили РФ підібгати хвіст на важливих напрямках

Російські війська намагалися штурмувати на кількох напрямках та обстрілювали населені пункти з артилерії. Українські військові успішно відбили низку атак і не дали супротивникові просунутися далі. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українські військові успішно стримують штурмові дії в районі Комишувахи. Ворог зробив спроби штурму у напрямку Світлодарської та Вуглегірської ТЕС, але без успіху.

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Біля Нагірного наші захисники завдали вогневої поразки підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму ворог відійшов на зайняті раніше позиції.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівської області, Сопіч, Костянтинівку, Старі Вирки та Велику Писарівку Сумської області.

На Харківському напрямку супротивник веде бої для утримування зайнятих рубежів, продовжує обстріл наших військ, мінує місцевість.

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На Слов'янському напрямку ворог готується до наступу на місто Слов'янськ. Також були обстріляні райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіне.

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