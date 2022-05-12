Арестович: Наступ РФ видихається

Олексій Арестович заявив, що наступ РФ видихається. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти зазнають невдач у війні проти України. На Луганському напрямку оперативний наступ російських військ видихається. Ворог незабаром перейде до тактичних дій та оборони.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгін Live".

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Він вважає, що російська армія не проведе більше стратегічно-наступну операцію у цій війні.

"Оперативний наступ видихається на Луганському напрямку. Далі лише тактика та оборона", – заявив Арестович.

Ситцація на фронті

Як повідомив Генштаб ЗСУ, станом на вечір 12 травня ситуація на Донбасі така:

На Слов'янському напрямку ворог активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджувалися на поповненні запасів матеріально-технічних засобів нарощування наступальних здібностей. Вів обстріл у районах населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Здійснював повітряну розвідку за допомогою БПЛА "Орлан-10".

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На Донецькому напрямку окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню і завдавали ракетно-бомбові авіаційні удари. Ціль окупантів – руйнування фортифікаційних споруд українських підрозділів.

На Лиманському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець і закріпитися в районі населеного пункту Олександрівка. Здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має.

На Сєверодонецькому напрямку противник продовжує штурмові дії в районі населеного пункту Воєводівка, успіху не має.

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На Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямку ворог веде штурмові дії з метою поліпшення тактичного становища своїх військ, успіху не має.

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